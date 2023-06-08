منها توفير 5 آلاف فرصة عمل.. تعرف على آخر إنجازات حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقالت صفحة حياة كريمة: ده مش مجهود مؤسسة حياة كريمة لوحدها، لكن الإنجازات دى ماكنتش هتتم غير بفضل تبرعاتكم ووقوفكم جنبنا. وأضافت: طبعا بجانب مجهود المتطوعين اللى معانا واللى ما بيتأخروش لحظه عن أداء أى واجب.. شكرا ليكم.

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