عودة بن عيادة وأحداد الأبرز فى قائمة الوداد ضد الأهلى بنهائى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 07:28 مساءً - قرر سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، إختيار 25 لاعبا، لدخول قائمة مواجهة الأهلى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها فى تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "محمد الخامس".

وكان الأهلى قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب، الأحد الماضي علي استاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف، قبل لقاء الإياب المقرر لها مساء الأحد المقبل.

وشهدت قائمة الوداد عودة المدافع الجزائري حسين بن عيادة، بعد تعافيه من الإصابة، والتي أبعدته عن المشاركة في لقاء الذهاب، كما تواجد المهاجم حميد أحداد، بعد عودته من الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

يوسف المطيع، يانيس حنين، طه موريد، أيوب العملود، يحيي الندراني، يحيي عطية الله، أمين فرحان، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، حمزة أيت علال، الحسين بن عيادة، يحيي جبران، حلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، همام باعوش، إسماعيل المترجي، زهير المترجي، حميد أحداد، سيف الدين بوهرة، بديع أووك، هشام بوسفيان، مؤيد اللافي، سامبو جونيور ومحمد أوناجم.

وفى نفس السياق، ذكر موقع "le360" المغربي أن رئيس نادي الوداد، سعيد الناصيري، قرر صرف راتب شهر مايو ومكافأة التأهل لدور نصف نهائي كأس العرش ومباراة المغرب التطواني.

وأضاف التقرير أن هذا القرار يأتي من أجل الرفع من معنويات اللاعبين وتحفيزيهم قبل المواجهة الهامة أمام الأهلي.