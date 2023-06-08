بنزيما: القرب من مكة سهل انتقالى إلى الاتحاد وأرغب فى تحدث العربية بطلاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 07:28 مساءً - عبر النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشددا على حماسه الشديد لبدء تجربته الجديدة فى مسيرته الكروية.

وأجرى بنزيما، حوارا مع الموقع الرسمي للنادي السعودي، قائلا:"سعيد بالإنضمام إلى نادي أسطوري مثل اتحاد جدة، هو تحد جديد وحياة جديدة، ومتحمس لبدء التدريب مع الفريق".

وعن اختياره للاتحاد، رد النجم الفرنسي قائلا:"أنه أحد أفضل الأندية فى المملكة العربية السعودية، ويمتلك النادي قاعدة جماهيرية شغوفة، ولديه العديد من الألقاب".

وأضاف:"لأنى مسلم وهى دولة مسلمة، أردت العيش هنا فى المملكة العربية السعودية، فهى جميلة ومحبوبة، والقرب من مكة المكرمة سهل اتخاذى لقرار اللعب لنادى اتحاد جدة".

وتابع:"عندما تحدثت مع عائلتي بخصوص القدوم إلى السعودية، كانوا سُعداء، وسيأتون معي إلى هنا، وأريد أن أتحدث اللغة العربية بطلاقة”.

واستكمل حديثه قائلا:"لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب للمرينجي وإنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة، وأتمنى أن أضيف للاتحاد من خبرتي الكروية، وتحقيق الألقاب، إنه فصل جديد بالنسبة لي".

وواصل بنزيما:"وأرغب في أن أساهم في تقدم الاتحاد لمكانة أعلى من التي يحتلها، على الرغم من كونه في المقدمة، فهو نادٍ يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة".

وأختتم"من الصعب تحقيق الفوز، ولكنه ليس مستحيلاً، في جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، أود أن أحقق هذا اللقب من أجل النادي والجماهير، حتى لو كان الأمر صعبًا، مع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز".