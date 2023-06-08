بيلينجهام يجتاز الكشف الطبى فى ريال مدريد تمهيدا للإعلان الرسمى عن الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 07:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية اجتياز الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند السابق الكشف الطبي من قبل إدارة ريال مدريد تمهيداً للإعلان الرسمى عن التعاقد مع النجم الشاب في صفقة انتقال أعلن عنها النادي الألمانى مقابل 103 ملايين يورو بخلاف المتغيرات.

ووفقاً لصحيفة "آس" فإن جود بيلينجهام اجتاز الكشف الطبي وتم التأكد من عدم وجود خطورة في الإصابة فى الركبة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن فريق بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية عن اجتياز بيلينجهام الكشف الطبي ووقع عقداً مع ريال مدريد مدته 6 سنوات حتى نهاية موسم 2029.

ولم تمنع الإصابة التي تعرض لها بيلينجهام في الدوري الألماني من الخضوع للكشف الطبي مع نادي ريال مدريد ما يؤكد أن الأمور تسير وفق الخطة التي تم وضعها من جانب إدارة الميرنجي.

وعانى جود بيلينجهام من إصابة الركبة ما تسبب في غيابه عن الجولة الختامية للدوري الألماني والتي فقد فيها الفريق لقب البوندزليجا في الرمق الأخير.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، انتقال لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، رسميا لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أولى صفقات الميرنجي القوية لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم القادم.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند، فإن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، والتي تصل إلى 30% من المبلغ الأساسي.

ووقع النجم البريطاني جود بيلينجهام على عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2029 القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن بيلينجهام سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد، يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

وبدأ ريال مدريد، ثورة في سوق الانتقالات، إذ تخلى عن بعض نجومه البارزين، وعلى رأسهم كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما ينوي تعزيز صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.