سقوط أمطار مفاجئة بالدقهلية ورفع حالة الطوارئ (صور)

جدة - نرمين السيد - ورفعت محافظة الدقهلية حالة الطوارئ، وانتقل انتقلت فرق التدخل السريع بالوحدات المحلية لمواجهة آثار الأمطار، وكسح المياه من الشوارع أولا بأول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة والتى ستؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن آخر صور للأقمار الصناعية بشأن حالة الطقس اليوم، تشير إلى وجود غطاء سحابى كثيف يؤثر على معظم الأنحاء، ويعمل على حجب أشعة الشمس، كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وفيما يتعلق بطقس الجمعة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس معتدل على جميع الأنحاء فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.سقوط أمطار بالدقهلية