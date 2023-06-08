الأرصاد: البلاد تمر بحالة تقلبات جوية وسحب رعدية (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من التقلبات الجوية حيث تتكون السحب الرعدية على شمال البلاد من الساحل الشمالى حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار.





وأضافت الأرصاد، فى منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء ويبقى التحذير من الرياح الهابطه من السحب الرعدية التى تنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق. وتنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطه من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير فى الضغط الجوى.

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