إطلاق اسم «ميدان القاهرة» على أحد الميادين الرئيسية فى جيبوتى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حسام الدين رضا، سفير مصر فى جيبوتى، مع وزير الداخلية الجيبوتى فى مراسم إزاحة الستار عن لافتة "ميدان القاهرة"، التى تم وضعها على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية. وكانت هناك مشاركة رسمية وعسكرية متميزة من الجانب الجيبوتى، حيث شارك كل من عمدة مدينة جيبوتى، وسفير جيبوتى فى القاهرة، ومدير الإدارة العربية فى الخارجية الجيبوتية، وقائد القوات البحرية الجيبوتية، وقائد قوات خفر السواحل فى الاحتفالية، وسط تغطية إعلامية مكثفة.





هذا، وقد ألقى السفير حسام الدين رضا كلمة مختصرة عقب إزاحة الستار عن لافتة "ميدان القاهرة" حرص خلالها على تثمين اللفتة الجيبوتية تجاه مصر بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن إطلاق اسم "ميدان القاهرة" على واحد من الميدانيين الرئيسية المؤدية للقصر الجمهورى الجيبوتى يعد دلالة واضحة على ما يربط مصر بجيبوتى من روابط أخوية متعددة. وصرح سفير جمهورية مصر العربية أن "ميدان القاهرة" تم تسميته بناء على المرسوم الجمهورى الجيبوتى الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، تقديراً لما تحظى به مصر قيادة وشعباً من مكانة لدى جيبوتى، واستكمالاً لخطوات التقارب الملموسة التى تحققت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجيبوتى فى شهر مايو 2021 وزيارة الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة التالية لها إلى مصر فى فبراير 2022.

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