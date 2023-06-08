أبو الغيط محذرًا من مجلس الأمن: العالم يقترب من شبح مواجهة نووية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن فى نيويورك.

يطيبُ لى فى البداية ان أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة مجلس الأمن لهذاالشهر، وأنَّ أعبر عن عميق التقدير للدور الذى تضطلع به بصفتها العضو العربى فى المجلس، مشيداً بصفة خاصة بمبادرتها المقدرة بعقد هذه الجلسة للمرة الثانية تحت رئاستها من أجل تدعيم العلاقة بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

مجلس الأمن والقضايا العربية

وأوضح "أبوالغيط" أنَّ العلاقة بين مجلس الأمن والقضايا العربية تعود إلى زمن نشأة الأمم المتحدة ذاتها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ذات الأهمية الاستثنائية لدول الجامعة العربية، غير أن العقد الماضى بالذات قد شهد، وللأسف، تفجر قضاياوملفات متعددة وشديدة التعقيد فى المنطقة العربية وجدت طريقها الى مجلسكم الموقر فى إطار السعى لتسويتها.

شبح قنبلة نووية

وتابع: "ليس خافيًا على أحد أنَّ العالم يمر بمرحلة خطيرة إذ اقتربنا، ولأول مرة منذ عقود، من شبح مواجهة نووية وازدادت حدة الصراع بين القوى الكبرى بكل ما تولده من حالة من الاستقطاب، وتنامى التوترات الدولية مع تقلصٍ فى القدرة على العمل الجماعى المتضافر من أجل مواجهة التحديات المشتركة التقليدية وغير التقليدية التى تواجه البشرية، وعلى رأسها مكافحة الارهاب والتغير المناخى، والاضطراب الناشئ عن التطورات التكنولوجية وفى مقدمتها تلك المتعلقة بتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعى دون قيود فضلًا عن تحدى انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها".

المساعدات الإنسانية

وذكر أنَّ انتشار التوترات فى قمة النظام الدولى يُقلل من فرص معالجة النزاعات الإقليمية، ويخصم من رصيد الاهتمام العالمى،وبخاصة فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمناطق تُعانى بالفعل من أزمات مستفحلة، وناشد الجميع بأن نتحظى كل بؤر النزاع فى العالم بالاهتمام الواجب، وألَّا تؤثر الأزمة الأوكرانية أو غيرها، على مجمل الالتزامات الدولية، وخصوصًا فى الجانب الإنسانى تجاه مناطق تشهد أزمات إنسانية حادة، بما فى ذلك الملايين من اللاجئين والنازحين، كما هو الحال فى منطقتنا فى اليمن وسوريا والصومال والسودان.

القضية الفلسطينية

يُعانى الفلسطينيون فى الأراضى المحتلة من التأثير المزدوج لاستمرار الاحتلال، مع تصاعد القمع والعنف من جانب الحكومة الإسرائيلية هذه الحكومة تعكس، بمواقفها وممارساتها والأيديولوجية المتطرفة التى يعتقنها بعض رموزها، انعطافاً غير مسبوق لليمين، هى حكومة اختارت الضم والاستيطان عِوضاً عن السلام، وهى تعمل كل يوم، بسياساتها وممارساتها التى تخاصم القانون الدولى على طول الخط، على تقويض أى أفق مستقبلى لحل الدولتين.

وذكر أنَّ أخطر ما يُعانى منه الشعب الفلسطينى اليوم هو حالة فقدان الأمل، وترسخ هذا الشعور باليأس وفقدان الثقة فى قدرة المجتمع الدولى على تحريك عملية التسوية السياسية هو أمرٌ بالغ الخطورة، وقد شهدنا فى الشهور الماضية تصاعدًا، لافتاً فى منحنى العُنف وللأسف، فإن الرغبة فى إرضاء العناصر الأشد يمينية وتطرفاً فى المجتمع الإسرائيلى تُحرك الحكومة الحالية على نحو لابد أن يثير قلقنا جميعا، وأن حادثاً استفزازياً واحداً، مثل ذلك الذى جرى أكثر من مرة تحت رعاية وزراء إسرائيليين قاموا بقيادة المستوطنين فى اقتحام المسجد الأقصى، أقول إنَّ حادثاً استفزازياً واحداً كفيلٌ بإطلاق تفاعل متسلسل لا يعرف أحد إلى أين يُمكن أن يقود؟.

إننى أدعو من منبركم هذا إلى إعادة الاعتبار لحل الدولتين باعتباره يُمثل السبيل الوحيد، فى تقدير الجامعة العربية، وأكرر الوحيد.. لتحقيق سلام مُستدام.. وهو الحل الذى ارتضاه المجتمع الدولى، وبلوره فى قرارات صادرة عن مجلسكموعن الجمعية العامة.. وهو أيضاً الحل الذى يقع فى صلب مبادرة السلام العربية.. التى لا زالت الجامعة العربية تتمسكبها، وتعتبرها المدخل الوحيد لسلام إقليمى يقوم على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علىحدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأزمة السودانية

يشهد السودان منذ قرابة الشهرين وضعًا غير مسبوق فى تاريخه الحديث بعد أن تحولت العاصمة الخرطوم بالذاتلساحة للمواجهة العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بما أدى إلى سقوط مئات المدنيين وآلافالجرحى، وفرار آلاف العائلات ودمار واسع لمؤسسات الدولة وبُناها التحتية ونهب لممتلكات عامة وخاصة بشكل لم يحدثمن قبل.

إن الجامعة العربية تستشعر الخطورة البالغة التى ينطوى عليها هذا الوضع سواء على السودان أو جواره.. وتتحرك الجامعة العربية بنشاط فى إطار من التنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وبالذات الاتحاد الإفريقى، لتحقيق الهدف المشترك وهو الوقف الكامل للعمليات العسكرية بما يتيح الوصول الى قدر من الاستقرار ليسمح باستعادة العملالسياسى الذى يلبى طموحات الشعب السودانى، ونضع جميعًا نصب أعيننا هدف الحفاظ على سودان موحد ومستقرمن دون تهديد لوحدته الترابية، أو إضعاف لوحدة مؤسساته الوطنية.

عودة سوريا

يحدونا - كعرب - الأمل فى أن تُمثل عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة مهمة نحو معالجة أزمتها الممتدة، ولعل تلك الخطوة تدفع بدور عربى أكثر نشاطاً وتأثيراً فى تحقيق تسوية سياسية لا سبيل لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة سوى منخلالها ووفق قرار مجلس الأمن 2254 فالحل السياسى يبقى سبيلاً أساسياً لاستعادة الاستقرار إلى سوريا وصيانةسيادتها على كامل ترابها الوطنى.. لقد خلفت الأزمة الممتدة فى سوريا – بين جملة سلبيات كبيرة – ملايين اللاجئينوالنازحين من أبناء هذا البلد.. يعيش أغلبهم فى ظروف صعبة بل صعبة للغاية، وصار وجودهم فى بعض الدول المضيفة مشكلة ضاغطة يتعين التعامل معها وعدم إهمالها، إننا نأمل فى أن تتمكن دول الجوار العربية بالذات وبالتعاون مع الحكومة السورية من التوصل إلى هدف العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين عبر توفير الظروف الملائمة لهذه العودة، ونشدد على دور مهم للمجتمع الدولى فى هذا الصدد فى المرحلة المقبلة.

القضية اليمنية

وفى اليمن، فإن الهدنة التى تحققت، على نحو فعلى برغم إصرار جماعة الحوثى على رفض تمديدها رسمياً، قد أسهمت بالفعل فى تخفيض حدة الصراع، كما أن بوادر إيجابية، مثل الإفراج المتبادل عن الأسرى، قد أسهمت فى تخفيض التصعيد غير أن الوضع فى اليمن ما زال مأسويًا بعد نحو عقد كامل من الصراع الأهلى، وتعلمون أن هذا البلد يُعانى من الأزمة الإنسانية الأخطر فى عالمنا اليوم، والملايين من سكانه فى حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أنَّ الحل السياسى للأزمة يظل ممكنًا، خصوصًا لو بُذلت ضغوط كافية على الطرف الحوثى، كما أنَّ الاتفاق الذى جرى توقيعه بين المملكة العربية السعودية وإيران فى مارس الماضى يفتح أفقاً مهماً يتعين اغتنامه من أجل تحقيق تهدئة مطلوبة وربما تسوية فى اليمن.

الأمن الإقليمى العربى

وقال "أبوالغيط"، إنَّ تعزيز الأمن الإقليمى فى المنطقة العربية، وبخاصة فى منطقة الخليج العربى وباب المندب، يقتضى فى الأساسالتزاماً من كافة الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وكذلك التزاماً بأحد المبادئ الاساسية التييتأسس عليها النظام الدولى وميثاق هذه المنظمة العتيدة؛ وهو عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

الاستقرار فى ليبيا

وفى ليبيا، نؤيد جهود التوصل الى مصالحة شاملة فى البلاد ونأمل أن تتجاوز كافة الأطراف العقبات التى تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبار أن الانتخابات توفر المخرج الوحيد والحل المستدام للأزمة التى تمر بها البلاد، وماتشهده من انقسام خطير فى المؤسسات، كما ونأمل أن تنعكس التطورات الإيجابية فى المحيط الاقليمى لليبيا علىالأوضاع فيها.. وندعو المجتمع الدولى إلى الاستمرار فى مواكبة الليبيين حتى يصلوا الى بر الأمان ونحيى جهود كافةالدول العربية الساعية بصدق الى مساعدة أشقائهم الليبيين على تجاوز المأزق الحالى.

إشراك الشباب فى جهود السلام

تؤمن الجامعة العربية بأن إشراك الشباب فى جهود السلام وصنع القرار يعزز استدامة جهود السلم والتنمية ومنع نشوبالنزاعات وحلها. لذلك فإن قرار مجلس الأمن (2250) يكتسب أهمية كبيرة لتوافق توجهاته مع أولويات وخصوصياتدول المنطقة العربية خاصة فى ضوء الظروف الجيوسياسية الراهنة وتأثير الصراعات الممتدة فى بعض الدول العربية،وبروز ظاهرة التطرف والعنف عالمياً.

واستمراراً للجهود المشتركة بين الجامعة والمجلس لدعم مشاركة المرأة العربية فى مختلف مراحل تحقيق السلام، فقد أطلقت الجامعة العربية الشبكة العربية للنساء "وسيطات السلام" كمبادرة جادة وطموحة لترجمة ودعم الجهود التيتبذلها النساء فى الوساطة من أجل السلام على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، ولتمكين النساء العربيات منالمشاركة بخبراتهن الخاصة فى الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.

إن الجامعة العربية، ورغم جسامة التحديات التى تواجه منطقتنا، تظل شريكاً فاعلاً ورئيسياً فى منظومة العمل متعددالأطراف فى جهود صون السلم والأمن الدوليين، وقد تضافرت جهودنا المشتركة للتصدى لعدد من التحديات العالمية ومنبينها الأزمات الصحية، والنزاعات المسلحة، والإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الغذائى، والأمن المائى، والتصحر، وتغيرالمناخ، والحد من الكوارث وغير ذلك من التحديات الخطيرة.

وأشير هنا الى أن العمل على هذه الجبهات المختلفة سيتطلب تطوير الأساس الإستراتيجى لاجتماعات التعاون العام،واجتماعات التعاون القطاعى التى تجرى بالتناوب بين منظمتينا.. وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة الشعوب العربية والتخفيف من آثار هذه التحديات عليها.

ختامًا، أؤكد على الأهمية التى توليها الجامعة العربية للشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن، إننا على يقين بأهمية التفاعل بيننا لدعم الأمن والسلم فى الشرق الأوسط بأمل أن تتحول المنطقة من منطقة نزاعات وأزمات إلى منطقة أمن واستقرار تتمتع شعوبها بما يستحقونه من السلام والرخاء والازدهار.