سفير مصر فى براج يبحث التعاون مع وزير النقل التشيكى

وشهد اللقاء قيام السفير المصرى باستعراض أهم الإنجازات التى تحققت على المستوى الوطنى على مدار السنوات الأخيرة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجالات النقل المختلفة.
كما أوضح أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بتطوير منظومة النقل فى مصر وفقا لأحدث المعايير والنظم التكنولوجية العالمية، وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل النهرى، والموانئ البحرية، وبما يعزز فى ذات الوقت من حركة التجارة والتصنيع، ويتخطى المفهوم التقليدى للبنية التحتية بأن تعمل منظومة النقل لخدمة كافة قطاعات التنمية المستدامة بشكل عام، وبما يساهم أيضا فى تحقيق التوازن اللازم بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومن جانبه، أشاد الوزير التشيكى بهذه الخطوات، معربا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الجانب المصرى فى هذا الصدد. كما أعرب عن استعداد التشيك لنقل خبراتها الفنية والتكنولوجية فى هذا المجال إلى مصر، خاصة فى ضوء التجارب الناجحة لعدد من الشركات التشيكية العاملة فى قطاع النقل فى العديد من الدول، وعلى رأسها تلك العاملة فى المجالات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، سواء من خلال إبرام صفقات تجارية، أو التأسيس لاستثمارات فى هذه الدول.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضا تناول كيفية العمل على تطوير حركة النقل الجوى بين البلدين، وذلك فى إطار الزيادة الملموسة الحالية فى تدفقات السياحية التشيكية إلى مصر والجاذبية التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية لدى المواطنين التشيكيين، إضافة لأهمية هذا التطوير فى تيسير حركة رجال الأعمال بين البلدين.
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