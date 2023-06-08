نورهان قهرت فقدان بصرها بالفن.. ترسم بالإحساس ولوحاتها تخطف الأنظار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بتحد ممزوج بمثابرة وإصرار، نجحت نورهان عابد، صاحبة ال20 عاما، فى تحويل ظلام بصرها إلى نور أضاء لها عتمة الطريق، وفتح أمامها أبواب الأمل لتحطم المستحيل، وتصبح أول كفيفة تبدع فى رسم اللوحات الفنية.





نور البصيرة الممزوج بالإحساس هما العصا التى تتكئ عليها نورهان ابنة محافظة الدقهلية، فى التعبير عما تشعر به، وتعزف بالأقلام والألوان ألحانا على الورق الأبيض، لتخرج منها لوحات تنافس بها كبار الفنانين، وتبهر فى تفاصيلها كل من يراها.

تدرس الفتاة العشرينية فى قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، وتعانى منذ ولادتها من المياه البيضاء على عينيها، وأجرت عدة جراحات لإزالتها لكنها باءت بالفشل، وفقدت نظرها.

اكتشفت نورهان موهبتها فى الرسم مصادفة، بعدما منحتها معلمتها فى المرحلة الإبتدائية ورقة بيضاء وألوان، وطلبت منها رسم أى شئ يدور فى بالها، ليرد زملائها أنها كفيفة من ذوى الهمم، لكنها لم تكترث، وبدأت استخدام الأدوات وفاجأت الجميع برسم "دبدوب" بدقة يصعب على المبصرين الوصول لها.

التخيل هو المحرك الأساسى لنورهان فى رسم لوحاتها، حيث تتخيل الرسمة بتفاصيلها وأولوانها، ثم تبدأ تنفيذها بالرصاص بيد والأخرى تستشعر بها حدود القلم، لتستطع تلوينها بعد ذلك سهولة.

تعتمد نورهان فى التفرقة بين الألوان على شكل السن، فكل لون تحدد له شكل مختلف عن الآخر، وبإحساسها ونور بصيرتها تمزج الألوان بطريقة محترفة تجعلك لا تصدق ما تراه.

تلقت نورهان دعما كبيرا من أسرتها ومعلميها، وبدأت رحلتها فى تطوير وتنمية موهبتها بنفسها، وشاركت فى العديد من المسابقات، منها إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومسابقة للرسم على الجرانيت وحصدت المركز الأول، بالإضافة إلى فعاليات مختلفة بجامعة المنصورة.

رسم البورتريهات هو النوع المفضل لنورهان، ونجحت فى تنفيذ العديد من اللوحات الشخصية لأصدقائها بواقعية، بالإضافة إلى رسم لوحات للطبيعة والحيوانات، وأمنيتها هى تنظيم معرضا خاصا برسوماتها يوصلها للعالمية.

لم تقف الإعاقة البصرية حائلا أمام طموحات الفتاة العشرينية، بل كانت دافعا لاكتشاف مواهبها التى لم تقتصر على الرسم فقط، بل تميزت أيضا فى إلقاء الشعر والتمثيل، وأثبتت للجميع أن فقدان البصر ليس عقبة أمام النجاح.