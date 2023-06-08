عاجل- الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى على هامش انعقاد قمة الكوميسا بزامبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس أشاد بالدور الحيوى لكينيا فى تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كل الأصعدة، خاصة على صعيد التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية.

من جانبه، أكد الرئيس "روتو"، عمق العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كل المجالات، خاصة فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر على الصعيد الإقليمى، مشيرا فى هذا الصدد إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، مشيدا فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى كينيا ومساهمتها فى جهود التنمية.

وذكر المتحدث الرسمى، أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالأوضاع فى القارة الأفريقية، حيث تم الترحيب بتوافق الرؤى القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، بالإضافة إلى التوافق حول أهمية تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

تناولت المباحثات تطورات قضية سد النهضة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق على دعم المسار التنموى لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها فى جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأى طرف.