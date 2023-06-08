عاجل- السيسى يلتقى نظيره المالاوى على هامش قمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بشقيقتها مالاوى، مشيدًا فى هذا الصدد بدور مالاوى الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقى، ومشيرًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجارى وبناء القدرات للكوادر المالاوية.
من جانبه، ثمن الرئيس المالاوى التطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى، معربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الإفريقى المشترك، ومؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات التنموية والفنية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الأفريقية، حيث تم التوافق فى هذا الصدد بشأن مواصلة التنسيق الثنائى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن تكثيف التعاون فى هذا الخصوص من خلال العضوية المشتركة للبلدين على صعيد كلٍ من الاتحاد الإفريقى وتجمع الكوميسا.
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