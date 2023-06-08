تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتى تشمل توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بالتوسعة المشار إليها أعلى شارع كورنيش النيل بالعجوزة.





وسيتم الغلق الكلى لـ "شارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات بالجيزة"، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط بدء من الساعة الـ 1 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح بعد غد السبت.

وسيتم إجراء تحويلة مرورية بالنسبة لحركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير إتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يسارا للاتجاه الآخر "القادم من ميدان الكيت كات إتجاه ميدان الجلاء" باتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومى.

ثم يتم استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة آخرى للاتجاه الأصلى بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات.

وبالنسبة لحركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم باستكمال السير بالطريق السطحى لنفق العجوزة ثم الدخول يمينا إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة آخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يمينا اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.