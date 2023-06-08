جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتمركز السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تضرب القاهرة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.