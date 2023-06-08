محافظ المنيا يوجّه بسحب تجمعات مياه الأمطار بجميع المراكز والقرى

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المستجدات المتوقعة التى قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية والمشاه بنطاق المحافظة.
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية لرصد أى حالة طارئة فى ظل التقلبات الجوية.
وأكد المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسة لمتابعة سوء الأحوال الجوية بديوان عام المحافظة لتلقى أى مشكلات وحلها على الفور.
وتهيب المحافظة بجميع المواطنين وخاصة السائقين وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرق السريعة وعدم الإقتراب من أعمدة الانارة او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.
وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
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