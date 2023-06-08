7 نصائح عاجلة من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية

جدة - نرمين السيد - وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمجموعة من الإجراءات نشرتها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك":

وضع الكمامة على الأنف والفم واذا لم يكن معاك كمامة فى هذا الوقت لف منديل على أنفك وفمك أو أى قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا.

احمى عينيك قدر الإمكان.

حاول اللجوء إلى أى مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية .

تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها. ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ فى تهدئة السرعة.

انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية ويؤدى ذلك الى صعوبة الانسحاب وافعل

هذا سريعا وأخرج من الطريق السريع ولا تقف فى اى حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

يجب أن يكون سائقى المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.