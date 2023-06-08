إطلاق اسم "القاهرة" على أحد الميادين الرئيسية فى جيبوتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 09:30 مساءً - شارك السفير حسام الدين رضا، سفير مصر فى جيبوتى، مع وزير الداخلية الجيبوتى فى مراسم إزاحة الستار عن لافتة "ميدان القاهرة"، التي تم وضعها على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية، وكانت هناك مشاركة رسمية وعسكرية متميزة من الجانب الجيبوتى، حيث شارك كل من عمدة مدينة جيبوتي، وسفير جيبوتي في القاهرة، ومدير الإدارة العربية في الخارجية الجيبوتية، وقائد القوات البحرية الجيبوتية، وقائد قوات خفر السواحل في الاحتفالية، وسط تغطية إعلامية مكثفة.

هذا، وقد ألقى السفير حسام الدين رضا كلمة مختصرة عقب إزاحة الستار عن لافتة "ميدان القاهرة" حرص خلالها على تثمين اللفتة الجيبوتية تجاه مصر بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن إطلاق اسم "ميدان القاهرة" على واحد من الميدانيين الرئيسية المؤدية للقصر الجمهوري الجيبوتي يعد دلالة واضحة على ما يربط مصر بجيبوتي من روابط أخوية متعددة.

وصرح سفير جمهورية مصر العربية أن "ميدان القاهرة" تم تسميته بناء على المرسوم الجمهوري الجيبوتي الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023، تقديراً لما تحظى به مصر قيادة وشعباً من مكانة لدى جيبوتي، واستكمالاً لخطوات التقارب الملموسة التي تحققت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجيبوتي في شهر مايو 2021 وزيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة التالية لها إلى مصر في فبراير 2022.