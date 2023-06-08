سقوط أمطار غزيرة فى محيط منطقة الدقى بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة على خليج السويس وسيناء، واستمرار تأثيرها على القاهرة والوجه البحرى والدلتا بالكامل وشمال الصعيد يصاحبها الرعد والبرق، وتتساقط منها الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها.

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