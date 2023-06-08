كريم بنزيما: اخترت الاتحاد لأنه نادٍ كبير.. وحققت الكثير من البطولات فى أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 10:28 مساءً - تحدث الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى الدوري السعودي من بوابة العميد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بملعب الجوهرة قبل بدء حفل تقديمه أمام الجماهير.

وقال كريم بنزيما: "اخترت الاتحاد لأنه كبير وجماهيري، حققت الكثير من البطولات في أوروبا ولدي رغبة كبيرة لاستثمار خبرتي وإحراز العديد من الألقاب والارتقاء بالنادي إلى مصاف الكبار".

وأوضح كريم بنزيما: "المناصرون مهمون ويقدمون الكثير من السعادة وهم اللاعب رقم 12 المحفز للإبداع في الميدان"، وأضاف بنزيما: "متشوق لرؤية الجماهير الاتحاد".

ووصل كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد إلى ملعب الجوهرة لحضور حفل تقديمه للجماهير بعد التعاقد معه رسمياً قادماً من نادري ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال مدوية بدوري المحترفين.

وكان في استقبال لاعب الاتحاد كبار مسؤولي نادي الاتحاد، وتقرر أن يقام مؤتمر صحفي يتحدث فيه اللاعب عن تطلعاته أمام وسائل الإعلام قبل الدخول الى أرضية الملعب.

وعبر النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشددا على حماسه الشديد لبدء تجربته الجديدة فى مسيرته الكروية.

وأجرى بنزيما حوارا مع الموقع الرسمي للنادي السعودي، قائلا: "سعيد بالانضمام إلى نادي أسطوري مثل اتحاد جدة، هو تحد جديد وحياة جديدة، ومتحمس لبدء التدريب مع الفريق".

وعن اختياره للاتحاد، رد النجم الفرنسي قائلا: "إنه أحد أفضل الأندية فى المملكة العربية السعودية، ويمتلك النادي قاعدة جماهيرية شغوفة، ولديه العديد من الألقاب".

وأضاف: "لأنى مسلم وهى دولة مسلمة، أردت العيش هنا فى المملكة العربية السعودية، فهى جميلة ومحبوبة، والقرب من مكة المكرمة سهل اتخاذى لقرار اللعب لنادى اتحاد جدة".

وتابع: "عندما تحدثت مع عائلتي بخصوص القدوم إلى السعودية كانوا سُعداء، وسيأتون معي إلى هنا، وأريد أن أتحدث اللغة العربية بطلاقة".

واستكمل حديثه قائلا: "لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب للمرينجي وإنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة، وأتمنى أن أضيف للاتحاد من خبرتي الكروية، وتحقيق الألقاب، إنه فصل جديد بالنسبة لي".

وواصل بنزيما: "وأرغب في أن أساهم في تقدم الاتحاد لمكانة أعلى من التي يحتلها، على الرغم من كونه في المقدمة، فهو نادٍ يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة".

واختتم: "من الصعب تحقيق الفوز، ولكنه ليس مستحيلاً، في جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، أود أن أحقق هذا اللقب من أجل النادي والجماهير، حتى لو كان الأمر صعبًا، مع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز".