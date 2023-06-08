حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. ماذا حدث فى 9 يونيو 2013؟ فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 10:28 مساءً - عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض فيه أحداث التاسع من يونيو 2013، وحديث المصريين عن تزايد توقيعات الشعب المصرى على استمارة حركة تمرد، ووصول عدد التوقيعات فى محافظة المنوفية فقط لـ2 مليون توقيع.

وتضمن الفيلم الوثائقي، حدوث هدنة بين القضاة ونظام حكم الإخوان، في اليوم التاسع من يونيو.

وفى وقت سابق، عرضت القناة الوثائقية سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض فيه أحداث الثامن من يونيو 2013، واضطهاد عناصر الإخوان للشعب المصرى وحرق العديد من مقرات الأحزاب، فى إطار سلسلة 30 يونيو.