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إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 10:28 مساءً - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانىء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية. وبلغت شدة الرياح 35 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 4 متر وحالة البحر مضطربة جدا .

 

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

وأصدر اللواء المهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.

 

وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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