بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الوداد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 10:28 مساءً - وصلت بعثة النادي الأهلي إلى المغرب منذ قليل لمواجهة الوداد في العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت البعثة قد غادرت القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة لخوض المباراة المرتقبة.

ووقع اختيار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على 24 لاعبا سافروا مع الفريق إلى المغرب، وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة ومعه محمد الضاوي كريستو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس للشباب في بطولة كاس العالم للشباب.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة للمغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.