جلستين حواريتين خلال اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة "تمهيد الطريق لإنتاج مستدام للمستحضرات الصيدلانية الحيوية فى إفريقيا"، بمشاركة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور، محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة بايوجينريك، جى ويندل آدى، رئيس قمة القطاع الخاص فى إفريقيا "APSS"، جونبول أومولو، أخصائى السياسة الصحية العالمية بكينيا، الدكتور الأربى نفتى، رئيس فريق العمليات ببنك التنمية الإسلامى، ميمونة ديوب لى، مستشار أول لسياسة الصحة العامة والتمويل، ديفيد دو فياجان، رئيس الاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة بالمكتب الإقليمى الإفريقى، جيرج بيرى، ممثل خبرات الصناعة من بناء الهيكل التنظيمى الأوروبى.

دارت المناقشات حول تعزيز الأمن الصحى الإفريقى، ودعم أجندة تطوير صناعة محلية مستدامة، لزيادة الوصول إلى المنتجات الصحية المنقذة للحياة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، لا سيما عندما تضرب الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى القارة.

كما تمت مناقشة بعض الخطوات المقترحة لتعزيز القوة التصنيعية للبلدان الإفريقية فى مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية، والتى يمكن أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية خلق شراكات تهدف لنقل تكنولوجيا التصنيع.

الجدير بالذكر أن شركة بايوجنيرك ضمن الشركات الأفريقية التى تم اختيارها الاستقبال تكنولوجيا التصنيع لقاح الكوفيد المصنع بتقنية mRNA، ويأتى ذلك كتصديق من منظمة الصحة العالمية على قدرات مصر فى المجال الرقابى والتصنيعى.

فيما سلطت جلسة "نظام التعاون المشترك لدعم الاستثمار الدوائى والقدرات التصنيعية المحلية "التجربة المصرية"، الضوء على السياسات والإجراءات التنظيمية التى تقوم بها هيئة الدواء المصرية، وتساهم فى دعم الاستثمار الدوائى وقدرات التصنيع المحلية داخل جمهورية مصر العربية.

شارك فى الجلسة كلًا من الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارم، الدكتور محمد سويلم، مدير شركة فياترس مصر، عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة جيبتو، كارولين دانديرا رئيس قطاع التراخيص والتسجيل بهيئة الرقابة على الأدوية بزمبابوى.

كما تم التأكيد على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى دعم الاستثمار الدوائى والارتقاء بالقطاع التصنيعى، ومناقشة الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار، وكيف أدت الجهود المتضافرة بين الهيئات الحكومية والمستثمرين إلى العديد من قصص النجاح، ومناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين بالقطاع الطبى محليا وإقليميا وكيفية التغلب عليها.

يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم الاستثمار الدوائى، وتطوير قدرات التصنيع المحلية، ودعم تعزيز الأمن الصحى الإفريقى من خلال استدامة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية.