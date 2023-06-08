الوداد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي فى نهائي أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 11:29 مساءً - تلقى نادي الوداد الرياضي المغربي صدمة قوية الرياضي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وانتظم نادي الوداد الرياضي في معسكر مغلق بداية من أمس الأربعاء في مدينة سلا استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة المقرر اقامتها مساء الأحد المقبل بمدية الدار البيضاء.

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربي غاب زهير المترجي نجم الوداد عن مران الوداد مساء اليوم الخميس، ونقلاً عن مصادر أكدت استبعاد لحاق اللاعب بالمباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب مركب محمد الخامس.

وأوضحت الصحيفة أن زهير المترجي تحامل على نفسه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف بعدما أصيب في مباراة سابقة أمام المغرب التطواني في الدوري.

وشدد التقرير على أن الجهاز الطبي للوداد أكد استحالة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة، وأنه بنسبة كبيرة سيغيب عن لقاء العودة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب، الأحد الماضى على استاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف، قبل لقاء الإياب المقرر لها مساء الأحد المقبل.

واستغل وليد الركراكي تواجد فريق الوداد بمدينة سلا والتدريب على مركب محمد السادس نفس المكان الذي يعسكر فيه أسود الأطلسي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم، والرأس الأخضر ودياً، لزيارة لاعبى فريقه السابق ودعمهم قبل النهائى الثانى على التوالى للفريق.

وطالب وليد الركراكي اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية واكد ثقته فيهم خاصة العناصر الدولية المنتظر أن تنضم الى صفوف أسود الأطلسي عقب المباراة وفق ما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية.

وفضل الجهاز الفني لفريق الوداد إقامة معسكر خارج الدار البيضاء لضمان تركيز اللاعبين على مباراة العودة بشكل كبير ومن المقرر أن يخوض تدريباته على ملعب مركب محمد السادس حتى موعد اللقاء.

وشهدت قائمة الوداد عودة المدافع الجزائري حسين بن عيادة، بعد تعافيه من الإصابة، والتي أبعدته عن المشاركة في لقاء الذهاب، كما تواجد المهاجم حميد أحداد، بعد عودته من الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التالي: يوسف المطيع، يانيس حنين، طه موريد، أيوب العملود، يحيي الندراني، يحيي عطية الله، أمين فرحان، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، حمزة أيت علال، الحسين بن عيادة، يحيي جبران، حلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، همام باعوش، إسماعيل المترجي، زهير المترجي، حميد أحداد، سيف الدين بوهرة، بديع أووك، هشام بوسفيان، مؤيد اللافي، سامبو جونيور ومحمد أوناجم.