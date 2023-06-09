الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا: استمرار فرص سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وتوقعت هيئة الأرصاد باستمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.
وإليكم درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدا:
القاهرة الكبرى: الصغرى 23 والعظمى 36
الوجه البحرى: الصغرى 23 والعظمى 36
السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 20 والعظمى 27
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