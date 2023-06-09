بعد تجديدها.. بطريرك الكاثوليك يدشن كنيسة الملاك بحدائق القبة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة تدشين كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، بعد تجديدها.





جاء ذلك بمشاركة الأب باسكوالى، راعى الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، وراهبات يسوع ومريم القبطيات. تضمنت الذبيحة الإلهية طقس تدشين الكنيسة، والأيقونات المقدسة. وفى كلمته، تحدث صاحب الغبطة حول تاريخ الكنيسة العريق، مشيرا إلى الدعوات المختلفة، التى خرجت من الرعية، كما أكد الأب البطريرك أن الكنيسة الحقيقية هى البشر. وشجع غبطته الجميع على العمل، والصلاة من أجل رعيتهم، مقدما التهنئة إلى كافة المؤمنين، بمناسبة تدشين الكنيسة، بعد تجديدها.

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