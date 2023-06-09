الإفتاء تكشف عن 3 أسباب لـ جواز الانتفاع من أرباح البنوك

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ذهبت دار الإفتاء، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثانى: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التى تضبط السوق المالية، ومعدلات التضخم، وتُسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.

الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هى علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.