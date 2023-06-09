نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023.. أسماء الأوائل (صور)

جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023

وهنأ محافظ المنوفية أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك أسماء الأوائل والذين حصلوا جميعا على مجموع 100% بمقدار 280 درجة من المجموع الكلى 280.

ومن جانبه، قال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن اعتماد نتيجة الشهادة الإعداجية بمحافظة المنوفية 2023، جاء بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصول إلى نتيجة بلا أى أخطاء فى تقدير الدرجات للطلاب.

ولفت الفولى إلى أن العاملين فى الكنترولات قاموا بواجبهم على قدم وساق؛ من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة الدقيقة قبيل إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023

وشدد على أنه كان يقوم يوميًا، بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.