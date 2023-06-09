جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "الحج رحلة إيمانية"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.
وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 15 دقيقة.
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