أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى نظيره فريق البنك الأهلى فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يستقبل مركز إبداع بيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية بمقره فى شارع المعز بالقاهرة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء عروض مسرح خيال الظل والأراجوز لفرقة ومضة، حيث تقدم الفرقة عرضا بعنوان "على الأبواب" من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت.

القاهرة

تنطلق فعاليات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز فى نسختها الرابعة 2023، داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى بعد غدا الأحد.

القاهرة

تنطلق ورشة "أساسيات السيناريو السينمائى" فى متحف نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هانى ابو الحسن.