مصر ترحب بجهود لجنة «6+6» المشتركة الخاصة بالانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.





وتشجع مصر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحياتهما فى اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت بليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبى الشقيق. ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

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