ضبط 2411 قضية تموينية بإجمالى 643 طنا خلال شهر فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 643 طنا، فى إطار الحملات التى شنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، التى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 37 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 469 طنا و42 ألف لتر.

وتنوعت المضبوطات ما بين زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاى ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمن التقرير ضبط 889 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية، بإجمالى 145 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال البدالين التموينين جرى ضبط 2 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 28 طنا و300 كيلومتر زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و11 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمه.

كما جرى ضبط 1465 قضية فى مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الالتزام بالسعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص.