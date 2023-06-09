عاجل-السيسى: اللجنة المشتركة مع موزمبيق ستشكل قوة دفع كبيرة فى التعاون معها

جدة - نرمين السيد - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشكر لنظيره الموزيمبقى فيليب نيوسى على استقباله فى العاصمة مابوتو، وهنأه على تولى موزمبيق المقعد غير الدائم فى مجلس الأمن لعامى 2023 و2024.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021 لكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من فرص القيام بهذه الفرص، ونحن سعداء الآن بالوجود فى هذه البلد الجميلة".

وتابع: "تحدثت مع رئيس موزمبيق فى المباحثات الثنائية على اهمية تطوير العلاقات فى مختلف المجالات، واللجنة المشتركة ستشكل قوة دفع كبيرة جدا فى التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مثل التبادل التجارى والاستثمارات المختلفة وموضوعات البنية الاساسية وتبادل الخبرات والتدريب الذى من الممكن أن تقدمه مصر لموزمبيق فى مكافحة الجريمة مثل جريمة الاختطاف أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب".