وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021 لكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من فرص القيام بهذه الفرص، ونحن سعداء الآن بالوجود فى هذه البلد الجميلة".
وتابع: "تحدثت مع رئيس موزمبيق فى المباحثات الثنائية على اهمية تطوير العلاقات فى مختلف المجالات، واللجنة المشتركة ستشكل قوة دفع كبيرة جدا فى التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مثل التبادل التجارى والاستثمارات المختلفة وموضوعات البنية الاساسية وتبادل الخبرات والتدريب الذى من الممكن أن تقدمه مصر لموزمبيق فى مكافحة الجريمة مثل جريمة الاختطاف أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل-السيسى: اللجنة المشتركة مع موزمبيق ستشكل قوة دفع كبيرة فى التعاون معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.