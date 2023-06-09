مجازر بالمجان وحملات مكثفة.. استعدادات «الجيزة» لعيد الأضحى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" استعدادات «الجيزة» لعيد الأضحى.
وتجهز المحافظة، نحو 23 مجزرا بالمجان لخدمة المواطنين، مع فرض غرامة 3 آلاف جنيه للذبح بالشوارع، وحظر إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية دون تصريح، ومنع نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون موافقة.
كما تقرر وقف الإجازات والراحات للطب البيطرى خلال أيام العيد، مع استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة، وتلقى واستقبال أى شكاوى من المواطنين، والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.
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