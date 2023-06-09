تفاصيل انطلاق معرض مصر الدولى للطيران «Egypt Air Show 2024» مايو 2024

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الجوية، خلال المؤتمر الصحفى العالمى، انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولى.





جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر.

وقال الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إن مصر تتطلع لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وبدوره قال الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، إن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنيا أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

ومن جهته، أشار اللواء أ.ح بكر محمد البيومى، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى أن الاستثمار فى توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى امتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم فى تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى فى المنطقة.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعما لمجالات التنمية المختلفة، مضيفا أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.

فى السياق، قال توماس جونت، المدير التنفيذى لشركة AWE المنظمة للمعرض، إن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتا إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى، منوها أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضا مفتوحا لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولى، بالإضافة إلى عروضا جوية مثيرة، ما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزا متميزا فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.