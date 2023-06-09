رئيس الرعاية الصحية: المشاركة بمنتدى مشاريع المستشفيات تؤكد الريادة المصرية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابًة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى فعاليات منتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، والمنعقد بدبى خلال يومى 9,8 يونيو الجارى، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.





جاء ذلك بمشاركة الرؤساء والمدراء التنفيذيين لكبرى المستشفيات وخبراء الرعاية الصحية بالدول العربية والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

واستعرض الدكتور أمير التلوانى، خلال المنتدى، التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية ودورها فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتأهيلها للتسجيل والاعتماد، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والتحول الأخضر للرعاية الصحية المستدامة.

وأكد التلوانى، أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المختصين فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية من أكبر المستشفيات فى الوطن العربى، حيث شمل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية حول الطب الإتصالى والتطبيب عن بُعد والإدارة والتشغيل للمنشآت الصحية ومكافحة العدوى، ومشيرًا إلى أنه فرصة لعرض تجربة مصر الناجحة فى التأمين الصحى الشامل، والاستفادة من تجارب الآخرين، واستغلال جميع المنصات العربية والدولية لإبراز نجاحات الدولة فى خططها الصحية التنموية وتعزيز مكانتها وريادتها عالميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم الخدمات الصحية المبنية على القيمة value-based healthcare، مشيرًا إلى أن المشاركة بالمنتدى الثانى لمشاريع مستشفيات الشرق الأوسط تؤكد على الريادة المصرية فى مجال الرعاية الصحية بين الدول العربية والعالم، والعمل على تبادل الخبرات الصحية مع الدول الأشقاء، ولافتًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بخُطى سريعة ويشهد تطورًا ملحوظًا وهو أساس الوصول للأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.