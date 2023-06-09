رئيس موزمبيق: نشكر مصر على ثقتها فى قدراتنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الموزمبيقى فيليب نيوسى، إنه يرحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة مابوتو، وعقدا جلسة مباحثات ناقشا خلالها الموقف الإقليمى والدولى.





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