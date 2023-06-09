عاجل- السيسى: مستعدون لإرسال علماء من الأزهر إلى موزمبيق لتدريب الأئمة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنّ مصر لها تجربة فى مكافحة الإرهاب منذ سبعينيات القرن الماضى، إذ أن هذه التجربة محصلة جهل وفقر وتخلف ينتج عنه شكل من أشكال التطرف ينتهى إلى استخدام كأداة، وبالتالى، فإن المقاربة الأمنية لم تكن المسار الوحيد الذى انتهجته مصر فى مكافحة الإرهاب، ولكن كان هناك البناء والتنمية والتعمير.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»: "تم العمل على تصويب الخطاب الدينى، وهذا أمر تحدثنا فيه، وفى مصر مستعدون أن نقدم من خلال مؤسسة الأزهر الشريف تدريبا للأئمة والعلماء الذين يرغب الرئيس الموزمبيقى فى تدريبهم، ومستعدون لإرسال علماء إلى موزمبيق لإعطاء صورة سمحة عن الدين بعيدا عن التطرف، بالإضافة إلى التعاون فى مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب".

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