جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ، وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اعتباراً من 10/6/2023 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.
وقامت وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف التسهيل والتيسير عليهم منذ مغادرتهم البلاد وصولاً إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء المناسك بسلامة الله تعالى.
هذا وتناشد وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولى بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجاج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: إجراءات مكثفة للتيسير على الحجاج مع مغادرة أول فوج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.