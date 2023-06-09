رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وزيرة صحة الأرجنتين لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - خلال الاجتماع، تم بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية للقيام بدعم جهود تنمية القطاع الدوائى بالأرجنتين، والتعاون فى شتى المجالات ذات الصلة بتطوير صناعة المستلزمات والمستحضرات الطبية.
تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المتبادلة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها بالأرجنتين فى عدد من المجالات، وكذلك دعم تبادل الخبرات بين البلدين.
يأتى ذلك فى ضوء سعى الهيئة إلى التعاون المستمر، وفتح قنوات التواصل مع الدول، وتعزيز العلاقات القائمة مع الأرجنتين، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء.
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