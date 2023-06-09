الزمالك وفاركو.. موعد المباراة في كأس مصر والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 02:20 مساءً - يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.