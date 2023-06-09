أخبار مصرية

الرئيس السيسي: الإرهاب محصلة جهل وتخلف وفقر والتنمية أحد محاور مواجهته

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 02:20 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لها تجربة فيما يخص مواجهة الإرهاب، قائلا: "الارهاب محصلة جهل وتخلف وفقر، وهذا الجهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف، وبالتالي المقاربة الأمنية لم تكن فقط المسار الذى اختارت مصر الاتجاه فيه، ولكن البناء والتنمية والتعمير أحد المحاور لمواجهته".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس موزامبيق، أن مصر عملت على تحسين وتصويب الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الحوار أسلم وسيلة لحل الخلافات والقضايا المختلفة وهذا توجهنا جميعا.

 

وأفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن مصر على استعداد لتدريب الأئمة والعلماء في موزمبيق، وتبادل المعلومات والخبرات.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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