السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل القضايا المختلفة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنّ مناقشاته مع نظيره الموزمبيقى شهدت توافقا للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارى والإقليمى والدولى فى تطورات الموقف الليبى وفى السودان، وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «الحوار أسلم وسيلة فى حل القضايا والخلافات المختلفة، وهذا هو توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية». وتابع: "تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسى بعيدا عن الصراع والاقتتال، وهذا أمر متوافقين عليه تحسبا من حدوث تطورات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين".

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