مفتى بلجراد يقلد شوقى علام وسام وحدة العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - قلَّد مفتى بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش فضيلةَ الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- وسامَ وحدة العالم الإسلامى؛ تقديرًا لمجهوداته فى بناء السلام العالمى وبيان صحيح الدين الإسلامى.





وقال مفتى بلجراد: "يطيب لى باسمى وباسم رئاسة جماعة صربيا الإسلامية ومسلميها أن نمنح فضيلة مفتى مصر وسامَ وحدة العالم الإسلامى؛ لجهوده المباركة فى مدِّ جسور التعاون على البر والتقوى بين دولتَى مصر وصربيا، وبين مسلمى البلدين".

من جانبه، عبَّر فضيلة مفتى الجمهورية عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا الوسام يعكس جهود الدولة المصرية وريادتها الدينية وتقديمها الدعم العلمى والشرعى للمسلمين فى العالم أجمع.

وشدَّد فضيلة المفتى على حرصه الكبير على التواصل مع الجاليات المسلمة فى كافة بلاد العالم ضمن استراتيجية وضعتها دار الإفتاء للتواصل الدينى مع الخارج.

وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ دار الإفتاء المصرية حريصة أشدَّ الحرص على الانفتاح ومد يد العون وتقديم الدعم العلمى والشرعى للمسلمين فى جميع أنحاء العالم لبيان صحيح الدين وتدريب وتأهيل الأئمة على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، ومساعدة المسلمين على الاندماج الإيجابى والفعال فى مجتمعاتهم الأوربية.