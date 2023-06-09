جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر لديها خبرات جيدة فى المشروعات المختلفة بكل المجالات؛ لأن مصر خلال السنوات الثمانية الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا، لإقامة بنية أساسية متطورة فى كل المجالات، سواء فى الطاقة أو النقل والمواصلات والتعليم والصحة وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع، لافتا إلى أنه بحث مع نظيره الموزمبيقى ما يمكن أن تقدمه مصر فى مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «فى 5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة فى المجالات المختلفة إن كان هذا الأمر يناسبها». وتابع: "مصر تقوم عبر شركة المقاولون العرب ببناء سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا وهو سد ضخم جدا، ولدينا الخبرات لعمل أى شىء قد يكون فيه فائدة تعود بالنفع على موزمبيق". وأكد: "بحثنا مع الرئيس الموزمبيقى ما يمكن تقديمه من مساعدة فى المنطقة التى تشهد شكلا من أشكال الإرهاب فى المستوى الصحى، وهذا الأمر سنكون مهتمين بالتنسيق فيه مع وزارة الصحة فى موزمبيق لنرى ما يمكننا أن نقدمه فى هذا المجال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: بحثت مع رئيس موزمبيق ما يمكن لمصر أن تقدمه فى مكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.