«الخارجية» تستقبل الشباب المشارك فى برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية

جدة - نرمين السيد - استضاف قطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية بمقر وزارة الخارجية، المتدربين الشباب المشاركين فى النسخة الرابعة من برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب".





وذلك خلال الفترة من 30 مايو إلى 17 يونيو 2023 بالقاهرة، وبلغ عدد المشاركين نحو 150 مشاركاً من مختلف دول العالم، لاسيما من دول عدم الانحياز ومن بينهم شباب من رواد الأعمال والعاملين فى منظمات المجتمع المدنى وعدد من صناع القرار الشباب من هذه الدول.

وتضمن يوم التدريب بوزارة الخارجية مجموعة من المحاضرات التى استعرضت عددا من الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية المصرية والتطورات على الساحة الدولية، حيث شهد اليوم محاضرة تطرق خلالها السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إلى دور حركة عدم الانحياز وتاريخها ودور مصر الريادى فى تأسيسها، فضلاً عن فتح حوار موسع مع الشباب المتدربين حول عدد من القضايا الدولية الهامة ومنها تعاون الجنوب- جنوب والأمن الدولى وأمن الطاقة والغذاء والتنمية المستدامة وغيرها.

ومن جانبه، استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى محاضرته أبرز إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبادرات المصرية ومن بينها مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP وهى المبادرة التى تتناول العلاقة بين تغير المناخ واستدامة السلام.

واستعرض السفير محمد جابر أبو الوفا، نائب مساعد الوزير لشؤون المنظمات والتجمعات الأفريقية، الجهود المبذولة فى مصر خلال السنوات الأخيرة لتمكين الشباب وبناء القدرات، متطرقاً إلى الدور المهم الذى تقوم به مصر على الساحة الإفريقية للنهوض بالقارة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 للتنمية، وكذلك الجهود التى تبذلها مصر لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى القارة الأفريقية ومنها طريق القاهرة - كيب تاون، ومشروع الربط النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.