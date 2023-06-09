وزير الصحة: مصر حريصة على استدامة أنشطة المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الدولة المصرية على تقديم رعاية صحية شاملة للمواطن المصرى، للمضى قدمًا نحو التنمية المستدامة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أفكارًا وخططًا متطورة قادرة على الارتقاء بنظامها الصحى.





جاء ذلك فى كلمة وزير الصحة والسكان، خلال حضور جلسة بعنوان «القضاء على التهاب الكبد»، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، بحضور البروفيسور هارفى ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة «نوبل» فى علم وظائف الأعضاء، والدكتورة حليمة داوود نائب وزير صحة دولة مالاوى، والدكتور أنتونى نسيا أسارى مستشار رئيس غانا للشؤون الصحية، وجارلى رود ممثل صندوق مكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من المعنيين فى مختلف الجهات المحلية والدولية.

وفى كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة المصرية فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى سى، من خلال العمل على استدامة أنشطة المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحملات الصحية والتوعوية، معلنًا أن مصر، والتى استفاد منها أكثر من 65 مليون مواطن، حيث نجحت المبادرة خلال 7 أشهر، فى خفض معدلات الإصابات الجديدة بنسبة تزيد عن 92% سنويا.

وأضاف أن القيادة السياسية حرصت على المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير عمل هذه المبادرة ومعدلات نجاحها، وقدمت كل آليات الدعم اللازمة لشركات الأدوية الوطنية للتصنيع المحلى لأدوية فيروس سى، بأسعار تناسب المواطنين، مؤكدًا أن التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية ساهم فى أن تكون مصر، من أوائل الدول عالميًا فى تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد C.

واستعرض الوزير، الدور الذى تلعبه مصر، تجاه أشقائها بدولة إفريقيا، وذلك من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى من التهاب الكبد الوبائى سى، بهدف القضاء على هذا المرض من القارة، وتحقيق صحة شاملة وكريمة لجميع المواطنين الأفارقة، مؤكدًا تواصل المساعى «المصرية - العالمية» من خلال رئاسة مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدى سى.

واختتم الوزير، كلمته بتوجيه الشكر إلى البروفيسور هارفى ألتر عالم الفيروسات، على جهوده وإسهاماته البارزة فى ملف فيروس سى، كما وجه الشكر للمنظمات الدولية والأطباء المصريين القائمين على ملف القضاء على التهاب الكبد الوبائى سى، مؤكدًا أن مصر، لا تدخر جهدًا نحو توفير حياة صحية للجميع.

ومن جانبه، قال عالم الفيروسات والحاصل على جائزة نوبل بعلم وظائف الأعضاء، إن الدولة المصرية، أصبحت تمتلك نظاما صحيًا قويًا، قادرًا على مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث أشاد بقيادتها الرائدة نحو القضاء التام على الالتهاب الكبدى الوبائى سى، مؤكدًا أنها مثالًا ناجحًا يُحتذى به عالميًا.