رئيس موزمبيق: جولة الرئيس السيسى الأفريقية توكد اهتمام مصر العميق بالقارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 03:30 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة مابوتو في مستهل زيارته لموزمبيق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بمابوتو.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الموزمبيقي رحب بالزيارة التاريخية للرئيس، معرباً عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو، مثمناً جولة الرئيس الحالية إلى عدد من الدول الأفريقية، والتى تعكس اهتمام مصر العميق بأفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة.