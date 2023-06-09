مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 03:30 مساءً - يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأشار بيان لمعهد الفلك، إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

وتابع البيان : و تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.

وذكر البيان أن مواعيد صلاة العيد ستكون كالتالى: القاهرة 5:21 الجيزة 5:22 الإسكندرية 5:24 الفيوم 5:25 بنى سويف 5:24 المنيا 5:28 بورسعيد 5:14 السويس 5:16 العريش 5:08

وتنشر "صوت الأمة" موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية كما يلى :

صلاة عيد الأضحى