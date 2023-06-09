بوتين يعلن عن موعد نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يونيو 2023 03:30 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس سيبدأ فور الانتهاء من تجهيز المنشآت لها في 7 و 8 يوليو.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، في سوتشي، إن "الوضع من الناحية الأمنية مستقر، بل أقول إنه جيد.

نحن نتعاون بثقة في هذا المجال. واتفقنا على المسائل الأكثر حساسية، كل شيء يسير حسب الخطة، في 7 - 8 يوليو، سيتم الانتهاء من إعداد المنشآت ذات الصلة، وسنبدأ على الفور الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة ذات الصلة على أراضيكم، لذلك كل شيء يسير حسب ما تم التخطيط له". بالإضافة إلى الوضع الأمني بحث الزعيمان إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشددا على أن هيكل العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك يتغير نحو الأفضل، والتركيز ليس فقط على مجالات التعاون التقليدية، ولكن أيضا على مجالات التكنولوجيا الفائقة.

وفي مارس الماضي أعلن الرئيس الروسي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس. كما أعلن بوتين أن روسيا نشرت 10 طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية.